السعودية اليوم / الدكتور الثبيتي يتفقد سير أعمال الترميم والصيانة لمدارس القريات



القريات 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

تفقد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم، أعمال الترميم والصيانة لعدد من مدارس القريات، شملت الابتدائية السادسة والعشرين، والثامنة والعشرين، والروضة الثالثة ، حيث اطلع على مستوى إنجاز الأعمال التي أجريت على المباني ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة.

وتجول الدكتور الثبيتي بالمباني والفصول الدراسية والمرافق الأخرى, واستمع إلى شرح مفصل من مدير المباني الدكتور خالد السراح حول نسب الإنجاز بالمباني، والتقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال واستمع لآلية عملهم وإنجازهم.

وفي ختام الزيارة شكر الدكتور الثبيتي القائمين هذه الأعمال ، مؤكداً أهمية الدقة والتقيد بالمعايير المطلوبة والسرعة في إنجاز ما أوكل لهم من مهام على أكمل وجه.

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16:30ت م

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