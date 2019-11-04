السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن محمد يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية



الأحساء 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم ، مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد ابراهيم محمد السويلمي، بمناسبة تعيينه مديراً لجوازات المنطقة الشرقية، وذلك بمكتبه بمقر الإمارة.

وأشاد سموه بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات مميزة سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعةالإدارة، التي جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها الدولة أيدها الله , متمنيا سموه للعميد السويلمي التوفيق والسداد وبذل المزيد من العطاء في سبيل خدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية،

من جانبه عبر مدير جوازات المنطقة الشرقية عن خالص شكره وامتنانه لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الكريمة، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المنطقة، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها الرشيدة.

حضر الاستقبال العميد جمال السبيت، ومدير الإدارة العامة للجوازات بمحافظة الاحساء العقيد خالد بن محمد الحملي، والملازم أول أحمد القرني.

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16:08ت م

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