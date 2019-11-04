السعودية اليوم / مدير جامعة الملك عبدالعزيز يطلق الخطة الإستراتيجية الأولى لفرع رابغ



جدة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

أطلق معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أمس الخطة الإستراتيجية الأولى لفرع الجامعة برابغ, التي تضم 4 مسارات و13 هدفًا و 94 مبادرة تنفيذية ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات بفرع رابغ.

وأوضح معاليه خلال الإطلاق أن الجامعة تدعم مراحل تنفيذ الخطة وأهدافها لتحقيق التطلعات وتنفيذها على أرض الواقع، مشيدًا بجهود وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، ووكالة الجامعة للتطوير، وجميع أعضاء فريق خطة الجامعة الإستراتيجية المتوائمة مع إستراتيجية الجامعة والمتسقة مع رؤية المملكة 2030، التي تسخِّر التعليم والبحث العلمي والخدمات المجتمعية في المجالات التي تلبي طموحات الوطن، وما يحتاجه سوق العمل، وما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة أبناء وبنات وطننا الغالي.

واستعرض مدير المركز الإستراتيجي لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالجامعة، الدكتور زهير قزاز، الأهداف المرتكزة على مشاريع وأفكار ورؤى تسهم في خدمة الجامعة ومجتمعها, لتحقيق أهدافها والوصول بها إلى مصاف أرقى الجامعات العالمية، إذ تتمثل المسارات الأربعة التي تستند عليها الخطة في: التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وتطوير الموارد والبيئة الجامعية، والشراكات المجتمعية.

وفي سياق متصل أطلق مدير الجامعة انطلاق أعمال اللجان للملتقى العلمي الأول لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ، تحت عنوان : "إبداع.. ابتكار.. تنافس"، والموقع الإلكتروني للملتقى (https://ssf-rabigh.kau.edu.sa/Default-985989-AR).

من جانبه ثمن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية رئيس اللجنة الإشرافية لفرع الجامعة برابغ الأستاذ الدكتور عبدالمنعم الحياني دعم معالي مدير الجامعة لتنفيذ خطط وبرامج فرع الجامعة برابغ، وكذلك تنظيم الملتقى العلمي الأول لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ، مثنيًا على الجهود المبذولة للجان في سبيل إنجاح الملتقى أمام المشاركين والمشاركات، للوصول للأهداف المنشودة ومواصلة التميز ، مؤكدًا أن الملتقى العلمي الأول برابغ سيكون نقطة انطلاقة وبداية لحصول الطلاب والطالبات على جوائز التميز في المشاركات الخارجية.

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16:04ت م

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