السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الصحية بمستشفى محافظة طبرجل



طبرجل 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

وضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم حجر الأساس لعدد من المشاريع الصحية، شملت " مركز الأسنان التخصصي ومركز السكر ومبنى الغسيل الكلوي" بمستشفى محافظة طبرجل.

وفور وصول سموه مقر المستشفى يرافقه وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ، كان في استقباله محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي والمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني ، حيث وضع سموه حجر الأساس معلنا انطلاقة العمل بهذه المشاريع التي تقدم خدماتها لأبناء المحافظة.

كما شاهد سمو أمير منطقة الجوف عرضًا مرئيًا عن المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة ضمن مشروع ترميم وتطوير مستشفى طبرجل.

واستمع الأمير فيصل بن نواف من المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة عن شرح عن تلك المشاريع التي تضم هدم المباني القديمة بمستشفى طبرجل القديم، وإنشاء مركز الأسنان التخصصي ومركز السكر بمبلغ 2،852،952 ريال، ومشروع ترميم المباني القديمة بمستشفى طبرجل العام القديم شملت مبنى الغسيل الكلوي بتكلفة بلغت خمسة ملايين ريال وتضم 20 كرسيًا.

بعد ذلك قام سمو أمير منطقة الجوف بزيارة المرضى المنومين بمستشفى طبرجل العام اطمأن خلالها على حالتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم، متمنيًا سموه للمرضى الشفاء ودوام الصحة والعافية.

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16:02ت م

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