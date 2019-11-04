السعودية اليوم / الربيعة يلتقي المبعوثة السويدية الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، المبعوثة السويدية الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفيرة آنا هامرجرين.

وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء لمحة عن مشاريع المركز المتعددة في دولة فلسطين والبلدان الأفريقية, التي شملت عدة مجالات من أهمها الصحة والتعليم, مبينًا أن المملكة هي إحدى أكبر الدول دعمًا للشعب الفلسطيني، وأكبر الدول المانحة لوكالة الأونروا تجسيدًا لدورها المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأكد معاليه الموقف الثابت للمملكة من القضية الفلسطينية و الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على مر السنوات.

من جهتها أشادت السفيرة آنا هامرجرين بجهود المملكة المبذولة لخدمة العمل الإنساني وتقديم المساعدات لكافة شعوب العالم وبالأخص الشعب الفلسطيني وبلدان أفريقيا المحتاجة.

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15:58ت م

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