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2019-11-04 آخر صورة لـ إعصار مها في بحر العرب متابعات الخليج 365 - متابعة نشر مركز طقس العرب، صورة ملتقطة قبل قليل للإعصار مها من القمر الاصطناعي “تيرا”. Advertisements وأصبح الإعصار مها إعصارًا من الفئة الثانية داخل بحر العرب، وفقًا للهيئة العامة للطيران المدني (PACA) بسلطنة عمان. وفي تقرير أورده موقع “ذا تايمز أو عمان”، الناطق بالإنجليزية، فإن هيئة الطيران قالت في آخر تحديث لها: “تطورت (Maha) خلال الساعات الماضية إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية مع سرعة تتراوح ما بين 85 إلى 95 عقدة”.







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