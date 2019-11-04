اللواء الزهراني يزف خريجي دورة الفرد الأساسي السابعة من معهد الجوازات

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - واس

رعى نائب مدير عام الجوازات اللواء علي بن سعيد الزهراني اليوم حفل تخريج دورة الفرد الأساسي السابعة حراسات وذلك في المركز الثقافي بمعهد الجوازات ، بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون العمليات اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون التخطيط والتطوير اللواء مازن بن عبدالله الراجحي وعدداً من مدراء الإدارات.

واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير معهد الجوازات المقدم خالد محمد العتيبي كلمته بهذه المناسبة هنأ خلالها الخريجين على مابذلوه خلال الدورة .

عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا مختصرًا عن أنشطة الدورة، ثم أدى الخريجون القسم،تلى ذلك توزيع الجوائز على الأوائل من الطلبة والمتميزين من المنسوبين والجهات المتعاونة مع إدارة معهد الجوازات .







