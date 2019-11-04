- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن الجيش المصري اليوم (الاثنين)، مقتل 83 إرهابياً في شمال ووسط سيناء، حيث يخوض مواجهات مع تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأفاد الجيش في بيان بثّه التلفزيون الرسمي أن جهوده أسفرت خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم عن القضاء على 77 إرهابيًا عثِر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع بشمال ووسط سيناء.
وأضاف أنه نفذ عدة عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين شديدي الخطورة في سيناء أيضًا.
وأشار الجيش إلى مقتل وإصابة ضابط وجنديين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، دون توضيح التفاصيل.الجيش المصري تنظيم داعش سيناء
مصر.. القضاء على 83 إرهابيًا في اشتباكات بسيناءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-04
أعلن الجيش المصري اليوم (الاثنين)، مقتل 83 إرهابياً في شمال ووسط سيناء، حيث يخوض مواجهات مع تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأفاد الجيش في بيان بثّه التلفزيون الرسمي أن جهوده أسفرت خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم عن القضاء على 77 إرهابيًا عثِر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع بشمال ووسط سيناء.
وأضاف أنه نفذ عدة عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين شديدي الخطورة في سيناء أيضًا.
وأشار الجيش إلى مقتل وإصابة ضابط وجنديين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، دون توضيح التفاصيل.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
03:53 PM
بعضهم شديدي الخطورة
أعلن الجيش المصري اليوم (الاثنين)، مقتل 83 إرهابياً في شمال ووسط سيناء، حيث يخوض مواجهات مع تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأفاد الجيش في بيان بثّه التلفزيون الرسمي أن جهوده أسفرت خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم عن القضاء على 77 إرهابيًا عثِر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع بشمال ووسط سيناء.
وأضاف أنه نفذ عدة عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين شديدي الخطورة في سيناء أيضًا.
وأشار الجيش إلى مقتل وإصابة ضابط وجنديين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، دون توضيح التفاصيل.
، مصر.. القضاء على 83 إرهابيًا في اشتباكات بسيناء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. القضاء على 83 إرهابيًا في اشتباكات بسيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.