محمد بن مسعود - الدمام - برميل نفط العقود الآجلة ينخفض 16 سنتاً انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 61.53 دولاراً أمريكياً. وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم ديسمبر، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 56.04 دولاراً.النفط أسعار النفط 04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 03:37 PM برميل نفط العقود الآجلة ينخفض 16 سنتاً Advertisements أسعار خام برنت تنخفض إلى 61.53 دولاراً أسعار خام برنت تنخفض إلى 61.53 دولاراً انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 61.53 دولاراً أمريكياً. وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم ديسمبر، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 56.04 دولاراً. الكلمات المفتاحية ، أسعار خام برنت تنخفض إلى 61.53 دولاراً ،

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