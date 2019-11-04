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تباشر الجهات الأمنية في الباحة ضبط شاب تسبب في إصابة رجل مرور أثناء تواجده بداخل مركبته في طريق غابة رغدان، وذلك بعد صدمه بمركبة من نوع دينا وهروبه من موقع الحادث فيما تم نقل رجل المرور لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج .
وبحسب المصدر فإن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط الشاب الذي يقود الدينا وأن المركبة قد تكون مسروقة فيما يشتبه أن يكون قائدها في حالة غير طبيعية.
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صدمه بـ"دينا" وهرب.. ضبط الشاب الذي تسبب في إصابة رجل مرور بالباحةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-11-04
تباشر الجهات الأمنية في الباحة ضبط شاب تسبب في إصابة رجل مرور أثناء تواجده بداخل مركبته في طريق غابة رغدان، وذلك بعد صدمه بمركبة من نوع دينا وهروبه من موقع الحادث فيما تم نقل رجل المرور لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج .
وبحسب المصدر فإن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط الشاب الذي يقود الدينا وأن المركبة قد تكون مسروقة فيما يشتبه أن يكون قائدها في حالة غير طبيعية.
"الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
03:02 PM
المجني عليه كان داخل دوريته في طريق غابات رغدان ونقل لمستشفى الملك فهد
تباشر الجهات الأمنية في الباحة ضبط شاب تسبب في إصابة رجل مرور أثناء تواجده بداخل مركبته في طريق غابة رغدان، وذلك بعد صدمه بمركبة من نوع دينا وهروبه من موقع الحادث فيما تم نقل رجل المرور لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج .
وبحسب المصدر فإن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط الشاب الذي يقود الدينا وأن المركبة قد تكون مسروقة فيما يشتبه أن يكون قائدها في حالة غير طبيعية.
"الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .
، صدمه بـ"دينا" وهرب.. ضبط الشاب الذي تسبب في إصابة رجل مرور بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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