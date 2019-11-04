، صدمه بـ"دينا" وهرب.. ضبط الشاب الذي تسبب في إصابة رجل مرور بالباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - المجني عليه كان داخل دوريته في طريق غابات رغدان ونقل لمستشفى الملك فهد

تباشر الجهات الأمنية في الباحة ضبط شاب تسبب في إصابة رجل مرور أثناء تواجده بداخل مركبته في طريق غابة رغدان، وذلك بعد صدمه بمركبة من نوع دينا وهروبه من موقع الحادث فيما تم نقل رجل المرور لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج .

وبحسب المصدر فإن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط الشاب الذي يقود الدينا وأن المركبة قد تكون مسروقة فيما يشتبه أن يكون قائدها في حالة غير طبيعية.

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