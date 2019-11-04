، "الأرصاد" تكشف مستجدات خط سير إعصار #مها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية"

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الحالة المدارية #مها، مبينةً أنها تشير إلى تطورها من "إعصار مداري من الدرجة الأولى" إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية".

وقالت: موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 64.3 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ"92-86" عقدة/ "170-160" كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.

وأضافت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى احتمال أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثالثة، وتغير اتجاه حركته إلى الشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة المقبلة.الأرصاد إعصار مها الطقس