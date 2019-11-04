السعودية اليوم / الدولية للهجرة تقدم أدوية لـ 32 مهاجرًا في ليبيا



طرابلس 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق04 نوفمبر2019 م واس

كشفت المنظمة الدولية للهجرة مكتب ليبيا، عن تقديمها فحوصات طبية لمجموعة من المهاجرين الذين وصلوا مؤخرًا إلى مركز التجمع والمغادرة في ليبيا.

وقالت المنظمة في بيان اليوم "إن الفريق الطبي للمنظمة الدولية للهجرة، قدم فحوصات طبية إلى 107 مهاجرين وصلوا مؤخرًا إلى مركز التجمع والمغادرة، حيث كان من بينهم 32 مريضًا بالسل وتم تزويدهم بالدواء اللازم"

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15:49ت م

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