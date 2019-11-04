السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة



سكاكا 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعيًن حديثاً بالمنطقة الدكتور علي بن ذويب العنزي.

ورحب سمو نائب أمير منطقة الجوف بالدكتور العنزي، مستعرضاً معه سير العمل في فرع الهيئة بالمنطقة والمحافظات التابعة، والبرامج التي نفذتها وتعمل على تنفيذها، متمنياً سموه للجميع التوفيق .

وأعرب الدكتور العنزي عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على الدعم الذي يحظى به الفرع من قبل سموه.

//انتهى//

15:43ت م

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