السعودية اليوم / لجنة الدفاع المدني بأملج تناقش الاستعدادات لموسم الأمطار



أملج 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

رأس محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم، اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة لمناقشة الاستعدادات لموسم الأمطار، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد خالد العروي ومديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, من أبرزها التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة بأهمية تنفيذ خطة الطوارئ ورفع جاهزية الاستعداد والعمل على تهيئة كافة الإمكانيات المتوفرة ، والتأكيد على بلديتي أملج والشبحة وإدارة الطرق بصيانة الكباري والعبارات ومجاري تصريف مياه السيول والتأكد من كفاءة عملها وإزالة العوائق التي تعيق جريان المياه , والتنسيق بين البلديات والنقل بإزالة ما يتسبب في تجمع مياه الأمطار ويجعلها تشكل خطر على سلامة المواطنين ، وتوزيع المعدات والآليات وفرق العمل حسب الحاجة وإصلاح الطرق أولاً بأول وتمركز الدوريات الأمنية وتنظيم السير من قبل الشرطة والمرور كلاً حسب اختصاصه.

وحث المجتمعون المواطنين على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والبقاء في المنازل أثناء هطول الأمطار حرصاً على سلامتهم .

// انتهى // ‏

15:40ت م

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