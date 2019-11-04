السعودية اليوم / العويشق يلتقي المسؤول عن مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض



الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، المسؤول عن مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوزيف فرانسيسكون، ومستشار سياسات مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية جوزيف روزينشتاين، والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة التعاون القائم في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الجهود الإقليمية والدولية، والإستراتيجية المقترحة لمكافحة الإرهاب للتحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط.

كما جرى مناقشة مخرجات ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 30ـ 31 سبتمبر 2019م، بحضور ومشاركة عدد من المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف في دول مجلس التعاون، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

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15:39ت م

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