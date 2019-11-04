السعودية اليوم / رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية في مجلس الشيوخ الفرنسي يزور مقر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب



الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلّف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي ، رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية في مجلس الشيوخ الفرنسي السناتور جان ماري بوكيل والوفد المرافق له، وذلك في مقر مركز التحالف في الرياض.

واستعرض الجانبان سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين في سياق التبادل المعرفي فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، وناقشا القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

واستمع الوفد الزائر الى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال تنسيقه للمبادرات في كل من المجال الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

وأكد اللواء المغيدي أهمية توطيد العَلاقة وتضافُر الجهود ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين والتي من شأنها أن تدعمَ الجهود المبذولة في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

من جانبه أثنى السناتور جان ماري بوكيل، على الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والدور الذي يقوم به لتنسيق وتكثيف جهود الدول الأعضاء في التحالف.

مما يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المستمرة نحو إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم كافة من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

// انتهى //

14:58ت م

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