السعودية اليوم / رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستقبل أمين مجلس شباب حائل



حائل 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز السبيل بمكتبه اليوم, أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي.

واطلع الدكتور الرويضي على جهود المركز وكيفية الاستفادة منها مما يحقق التميز لبرامج مجلس شباب منطقة حائل.

وبين الرويضي أن الزيارة تأتي بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

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14:55ت م

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