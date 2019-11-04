السعودية اليوم / نائب مدير السعودية اليوم الجوازات يرعى حفل تخريج دورة الفرد الأساسي السابعة



الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

رعى نائب مدير عام الجوازات اللواء علي بن سعيد الزهراني اليوم حفل تخريج دورة الفرد الأساسي السابعة حراسات وذلك في المركز الثقافي بمعهد الجوازات ، بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون العمليات اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون التخطيط والتطوير اللواء مازن بن عبدالله الراجحي وعدداً من مدراء الإدارات.

واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير معهد الجوازات المقدم خالد محمد العتيبي كلمته بهذه المناسبة هنأ خلالها الخريجين على مابذلوه خلال الدورة .

عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا مختصرًا عن أنشطة الدورة، ثم أدى الخريجون القسم،تلى ذلك توزيع الجوائز على الأوائل من الطلبة والمتميزين من المنسوبين والجهات المتعاونة مع إدارة معهد الجوازات .

// انتهى //

14:54ت م

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