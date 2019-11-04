السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات



جيزان ٧ ربيع الاول ١٤٤١هـ الموافق ٢٠١٩م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة، اليوم ، معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، وعددا من مسؤولي الوزارة.

ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بمعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

واستمع الأمير محمد بن ناصر لشرح مفصل من معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن خطط عمل الوزارة بالمنطقةً, الهادفة لنشر النطاق العريض اللاسلكي بالجيل الرابع لأكثر من 600 قرية وتجمع سكني، وتغطية ما يزيد عن 90 ألف منزل بتلك القرى، بالإضافة إلى نشر خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية والوصول لأكثر من 22 ألف منزل متصل بالألياف الضوئية في منطقة جازان بنهاية عام 2020.

وبحث سموه سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة والمشاريع التي تم إنجازها والمتمثلة في إيصال الألياف الضوئية لحوالي 22 ألف منزل في المنطقة، و إيصال خدمات النطاق العريض اللاسلكي بتقنية الجيل الرابع لأكثر من 25 ألف منزل في قرى جازان وجهود الوزارة الهادفة لإتاحة خدمات الإنترنت لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في القرى والهجر، ونشر شبكات الألياف الضوئية في المناطق الحضرية لتمكينهم من الاستفادة من خدمات إنترنت عالي السرعة، وبما يسرع من جهود التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030.

ونوه سمو أمير المنطقة بجهود وزارة الاتصالات الرامية إلى تطوير البنية الرقمية في مدن وقرى جازان، بما بسهم في ايجاد نقلة رقمية نوعية، وتوفير خدمات اتصال وإنترنت متطورة للمواطنين والمقيمين تواكب مَا يشهده العالم من تطورات رقمية متسارعة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

//انتهى//

14:50ت م

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