السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعا لمناقشة تطوير العمل في إمارة المنطقة



جدة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، أهمية مواكبة توجهات القيادة والوصول بعمل الإمارة إلى المستوى الذي يحقق تطلعاتها.

وأشار الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة اليوم ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني , إلى أهمية مناقشة تطوير العمل في إمارة منطقة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لها ، وتطوير منظومة العمل ، وتكثيف برامج تدريب وتطوير منسوبي الإمارة , ما يسهم في الارتقاء بالأداء.

وتخلل الاجتماع استعراض للدراسة التي أعدها فريق مُشكل من الإمارة ومعهد الإدارة العامة ، تتضمن الخطوات المستقبلية التي تستهدف تطوير إجراءات العمل في إمارة منطقة مكة المكرمة ، وسُبل تعزيز برامج التحوّل التقني في التعاملات الأمر الذي يجوّد العمل المُقدّم ويسهل الإجراءات على المراجعين.

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14:48ت م

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