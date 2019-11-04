السعودية اليوم / لجنة إسكان الحجاج بمكة تنظم ملتقى مساكن ضيوف الرحمن



مكة المكرمة 7 ربيع الأول 1441هـ الموافق 4 نوفمبر 2019م واس

تنظم لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة وبتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة غدا ملتقى مساكن ضيوف الرحمن ويستمر لمدة ثلاثة أيام .

ويقدم ملتقى مساكن ضيوف الرحمن جميع المتطلبات التى يحتاجها ملاك المساكن من أجل المساعدة في الحصول على الرخصة التى تسمح لهم بإسكان ضيوف الرحمن من خلال إقامة معرض وورش عمل خاصة بالأمور المتعلقة بدور السكن الخاصة بالحجاج ويتم دعوة الجهات ذات العلاقة لعرض الخدمات لأصحاب المساكن .

ويستهدف ملتقى مساكن ضيوف الرحمن القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد ذات العلاقة المباشرة بتقدم الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن في المساكن بمكة المكرمة و المشاعر المقدسة، وذلك تحت إشراف لجنة تنفيذية لملتقى مساكن ضيوف الرحمن برئاسة وإشراف مباشر مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور صلاح بن صقر ممثلى الجهات الحكومية والخاصة.

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14:46ت م

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