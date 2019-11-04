رابط الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز قياس نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الأولى للبنين والبنات لعام 1441هـ.

وقال المركز إنه لمعرفة نتائج الاختبار الورقي يمكن الدخول على الرابط التالي (هنا).

ويقيس اختبار القدرات العامة ، القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن. ويقدم باللغة العربية.

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ويهدف اختبار القدرات العامة في قياس إلى : ​

قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.​

معلومات حول اختبار القدرات العامة