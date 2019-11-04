تقني نجران يدعو الراغبين للتسجيل في أتقن عبر هذا الرابط

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - نجران

دعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، الراغبين من أفراد المجتمع للتسجيل ببرامج التدريب المجتمعي “أتقن” للمرحلة الخامسة في أسبوعها الثالث، من خلال الموقع الإلكتروني: (هنا).

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وأوضح المتحدث الرسمي للكلية التقنية بنجران علي بن عبد الله آل عتيق، أن البرنامج يأتي بإشراف مباشر ومتابعة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف جميع أفراد المجتمع، لتحقيق المسؤولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لديهم.

وأَضاف أن البرنامج يأتي ضمن إطار دور المؤسسة في تأهيل المواطنين والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم، من خلال تنفيذ البرامج التدريبية في مجالات مبادئ الكهرباء، والتمديدات المنزلية، وصيانة السيارات، وصيانة الجوال، والأمن السيبراني، ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، إضافة إلى صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور.

وأبان آل عتيق أن تنفيذ الدورات التدريبية سيتم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات، حيث ستكون مدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، يكتسب من خلالها المتدربون مبادئ المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.