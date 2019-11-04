شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تدعو مصانع المنتجات الطبية لتطبيق إدارة الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-04 الغذاء والدواء تدعو مصانع المنتجات الطبية لتطبيق إدارة الجودة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مصانع ومنشآت الأجهزة والمنتجات الطبية والممثلين المعتمدين إلى الالتزام بتأسيس وتطبيق نظام إدارة الجودة. ونشرت الهيئة بياناً عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أوردت فيه عدة فئات للمنشآت المعنية بالأمر، وتواريخ التطبيق لأنظمة الإدارة ومتطلباتها.







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