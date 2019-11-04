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الجامعة الإلكترونية تعلن مواعيد القبول للبكالوريوس.. الشروط والمستندات المطلوبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن مواعيد فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ لبرنامجي القانون و الإعلام الرقمي.
ويبدأ القبول ابتداءً من يوم الأحد 13\03\1441هـ الموافق 10\11\2019م، وحتى يوم الاثنين 21\03\1441هـ الموافق 18\11\2019م، علمًا بأنه سيتم قبول الطلبات إلكترونيًا عبر بوابة القبول.
ولمزيد من المعلومات عن شروط القبول والمستندات المطلوبة والتقويم الزمني للقبول: الضغط هنا
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