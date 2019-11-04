شكرا لقرائتكم خبر عن الاستفادة من 56 سداً و20 بركة في منطقة مكة مصادر واعدة للمياه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، تقريراً عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وتضمن التقرير الذي سلّمه لهما في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، نبذة عن المتنزهات الوطنية والبرية والمخيمات البيئية السياحية بالمنطقة، ومحطات المعالجة، والسدود، إضافة إلى إحصاءات عن الثروة النباتية.

وتخلل التقرير نبذة عن أعمال السدود ودورها في الاستفادة من المياه المتجددة الناتجة عن الهاطل المطري، عن طريق إنشاء السدود بهدف تخزين المياه، والاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية والحماية من أخطار الفيضانات، وبحسب التقرير فإن عدد السدود المنفذة بمنطقة مكة المكرمة تبلغ 56 سداً، إضافة إلى 20 بركة تتم استدامتها والاستفادة منها كمصادر مياه واعدة.