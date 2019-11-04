شكرا لقرائتكم خبر عن القريات: إزالة 11.500 م2 تعديات تعترض مسار طريق الوادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

بناء على توجيهات أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بسرعة العمل على إنجاز ازدواج طريق الوادي بمحافظة القريات، وتذليل العقبات التي تعترض مساره ومنها التعديات الواقعة على حرم الطريق، وتوجيهه بإزالة كافة التعديات التي تعترض المشروع، واصلت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات إزالة ما يعترض طريق الوادي من تعديات.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه أنه تمت إزالة 5600 متر مربع، ليصبح مجموع ما تمت إزالته 11.500 متر مربع، وستنفذ إزالة ما تبقى من التعديات لاحقا تمهيدا لاستكمال ازدواج الطريق في أسرع وقت ممكن.