شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر»: 418 مسعفاً في «موسم الرياض».. ومباشرة 232 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي المشاركة في موسم الرياض، والمدعمة من الفرق التطوعية التابعة للهيئة أكثر من 232 حالة إسعافية طارئة ما بين مرضية وإصابات طفيفة من الفترة 24-30 من شهر أكتوبر، من خلال نشر أكثر من 114 فرق إسعافية، إضافة إلى 70 مشرفا ميدانيا و125 متطوعا تابعين للهيئة.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن الهلال الأحمر غطى جمع المواقع فعاليات موسم الرياض من خلال نشر فرق إسعافية ومتطوعين، حيث يشارك أكثر من 418 شخصاً ما بين أخصائيين ومسعفين ومشرفين ومتطوعين، تم توزعيهم على الفعاليات السبع المقامة بموسم الرياض.

وجاءت منطقة «البوليفارد» الأعلى في عدد الحالات التي تمت مباشرتها من خلال 91 حالة، ثم حلت «وندر لاند» ثانياً من خلال 87 حالة طارئة، فيما بلغ عدد الحالات في واجهة الرياض 38 حالة، أما باقي المواقع فسجل حالات طفيفة لم تتجاوز 10 حالات لكل موقع.