شكرا لقرائتكم خبر عن مرور بيشة يوقع بـ11 «درباوياً».. ويسجل 208 مخالفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)

نفذت إدارة مرور بيشة خطة ميدانية أسفرت عن القبض على 11 مركبة يقودها عدد ممن يطلق عليهم «الدرباوية»، وتسجيل 208 مخالفات، وحجز جميع المركبات وتطبيق النظام بحقهم، من بينها ضبط الشاحنات المخالفة في الدخول مع كبري نمران غرب بيشة.

وتأتي الخطة بمتابعة من مدير مرور إدارة عسير العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني، وإشراف من مدير مرور بيشة العقيد مفلح بن ناصر الشهراني، وبناءً على ما توافر من معلومات من قبل بحث المرور حول وجود تجمعات وممارسة التفحيط وبعض المخالفات الأخرى بطريق الملك سلمان.

ودعا مرور بيشة جميع من يقوم بممارسة مثل تلك المخالفات، أو يحضر إلى مواقع التجمهر، إلى الابتعاد عن هذه الممارسات الخطرة التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح والممتلكات، كما أنها ستطبق أقصى العقوبات النظامية الصارمة للحد من هذه الظاهرة.