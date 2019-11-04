شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف مستجدات إعصار بسرعة 170 كم/ساعة في بحر العرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن آخر المستجدات للحالة المدارية مها (MAHA) تشير إلى تطورها من «إعصار مداري من الدرجة الأولى» إلى «إعصار مداري من الدرجة الثانية»، وموقعه عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 64.3 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه (86-92) عقدة (160-170) كيلومترا/ساعة، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عُقد.

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وأضافت «الأرصاد»: تشير التوقعات إلى احتمال أن يتطور إلى «إعصار مداري من الدرجة الثالثة»، وتغير اتجاه حركته إلى الشمال الشرقي خلال 24 ساعة القادمة.

وأكدت «هيئة الأرصاد» استمرارها في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، حيث إن التوقعات لا تزيل تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة.

كما دعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.