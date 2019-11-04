شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: استعادة 4.27 مليون م2 من الأراضي الحكومية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)أزالت أمانة منطقة عسير تعديات طالت أكثر من 4 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية في عدد من مدن ومحافظات المنطقة خلال الشهر الماضي.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة لها أزالت الإحداثات التي قدرت بمساحة 4.272.747 متراً مربعاً في 39 موقعاً بالمنطقة، بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.
ونوه الحميدي بأن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح واتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المتعدين على الأراضي الحكومية.
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