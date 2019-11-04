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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الحالة المدارية #مها، مبينةً أنها تشير إلى تطورها من "إعصار مداري من الدرجة الأولى" إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية".
وقالت: موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 64.3 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ"92-86" عقدة/ "170-160" كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.
وأضافت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى احتمال أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثالثة، وتغير اتجاه حركته إلى الشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة المقبلة.الأرصاد إعصار مها الطقس
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 02:43 PM
قالت: تطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية"
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الحالة المدارية #مها، مبينةً أنها تشير إلى تطورها من "إعصار مداري من الدرجة الأولى" إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية".
وقالت: موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 64.3 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ"92-86" عقدة/ "170-160" كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.
وأضافت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى احتمال أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثالثة، وتغير اتجاه حركته إلى الشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة المقبلة.
، "الأرصاد" تكشف مستجدات خط سير إعصار #مها ،
المصدر : الخليج 365
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