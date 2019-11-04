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رفض أحرار العرب في عدد من الدولة العربية تغلغل مليشيات الملالي في أراضيها، مدركين خطورة الوهم الإيراني باحتلال الأراضي العربية التي تشهد صراعات خلفها ما يسمى بالربيع العربي المدعوم إعلامياً من قناة "الجزيرة" لشق الصف العربي وفتح الباب على مصرعيه بتغلغل تلك المليشيات الإيرانية بالانتشار في الأوطان العربية.
ومع هذه المحاولات للتغلغل، تواصل قطر ممثلةً في حكومة "الحمدين" نعت إيران بالدولة الشريفة؛ رغم تدخل إيران السافر في الأوطان العربية ومحاولة احتلالها وفرض نفوذها.
وتشهد الميادين بدولة العراق خروج جموع غفيرة من الشعب العراقي الشقيق رافضين بقاء مليشيات إيران التي تحاول التغلغل في أراضيها؛ لإدراكهم خطورة تلك المليشيات الإرهابية، وخرجت المظاهرات في لبنان لا تستثني "حزب اللات" وزعيمه حسن نصر الله، في مشهد يؤكد افتضاح أمرهم.
فيما تجاهلت قناة "الجزيرة" تغطية تلك الاحتجاجات من الشعب العراقي الذي رفض الرضوخ لاحتلال إيران أراضيه، ووجهت قناة الفتنة إعلامها الزائف المبني على الكذب والنشر ضد الدول العربية؛ لمحاولة إشغال الرأي العام عن تلك المظاهرات.العراق لبنان أحرار العرب الملالي قطر
من العراق إلى لبنان.. "أحرار العرب" ينتفضون ضد الملالي وقطر تنعق بـ"الشريفة"!مسلّم الهواملة الخليج 365 2019-11-04
رفض أحرار العرب في عدد من الدولة العربية تغلغل مليشيات الملالي في أراضيها، مدركين خطورة الوهم الإيراني باحتلال الأراضي العربية التي تشهد صراعات خلفها ما يسمى بالربيع العربي المدعوم إعلامياً من قناة "الجزيرة" لشق الصف العربي وفتح الباب على مصرعيه بتغلغل تلك المليشيات الإيرانية بالانتشار في الأوطان العربية.
ومع هذه المحاولات للتغلغل، تواصل قطر ممثلةً في حكومة "الحمدين" نعت إيران بالدولة الشريفة؛ رغم تدخل إيران السافر في الأوطان العربية ومحاولة احتلالها وفرض نفوذها.
وتشهد الميادين بدولة العراق خروج جموع غفيرة من الشعب العراقي الشقيق رافضين بقاء مليشيات إيران التي تحاول التغلغل في أراضيها؛ لإدراكهم خطورة تلك المليشيات الإرهابية، وخرجت المظاهرات في لبنان لا تستثني "حزب اللات" وزعيمه حسن نصر الله، في مشهد يؤكد افتضاح أمرهم.
فيما تجاهلت قناة "الجزيرة" تغطية تلك الاحتجاجات من الشعب العراقي الذي رفض الرضوخ لاحتلال إيران أراضيه، ووجهت قناة الفتنة إعلامها الزائف المبني على الكذب والنشر ضد الدول العربية؛ لمحاولة إشغال الرأي العام عن تلك المظاهرات.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
02:25 PM
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
02:32 PM
جموع غفيرة خرجت في بغداد رافضةً تغلغلهم وفي بيروت افتضح أمر "حزب اللات"
رفض أحرار العرب في عدد من الدولة العربية تغلغل مليشيات الملالي في أراضيها، مدركين خطورة الوهم الإيراني باحتلال الأراضي العربية التي تشهد صراعات خلفها ما يسمى بالربيع العربي المدعوم إعلامياً من قناة "الجزيرة" لشق الصف العربي وفتح الباب على مصرعيه بتغلغل تلك المليشيات الإيرانية بالانتشار في الأوطان العربية.
ومع هذه المحاولات للتغلغل، تواصل قطر ممثلةً في حكومة "الحمدين" نعت إيران بالدولة الشريفة؛ رغم تدخل إيران السافر في الأوطان العربية ومحاولة احتلالها وفرض نفوذها.
وتشهد الميادين بدولة العراق خروج جموع غفيرة من الشعب العراقي الشقيق رافضين بقاء مليشيات إيران التي تحاول التغلغل في أراضيها؛ لإدراكهم خطورة تلك المليشيات الإرهابية، وخرجت المظاهرات في لبنان لا تستثني "حزب اللات" وزعيمه حسن نصر الله، في مشهد يؤكد افتضاح أمرهم.
فيما تجاهلت قناة "الجزيرة" تغطية تلك الاحتجاجات من الشعب العراقي الذي رفض الرضوخ لاحتلال إيران أراضيه، ووجهت قناة الفتنة إعلامها الزائف المبني على الكذب والنشر ضد الدول العربية؛ لمحاولة إشغال الرأي العام عن تلك المظاهرات.
، من العراق إلى لبنان.. "أحرار العرب" ينتفضون ضد الملالي وقطر تنعق بـ"الشريفة"! ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.