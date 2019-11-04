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نقلت وكالات أنباء عن مصادر طبية عراقية اليوم ما يفيد بمقتل 4 متظاهرين وإصابة 19 آخرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء .
يأتي ذلك على خلفية قيام المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، برشق مبنى القنصلية بالحجارة؛ بعد أن طوّقوها من جهات عدة، وأضرموا النيران في أحد جدرانها؛ حيث رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها، وهتفوا بشعاراتٍ مناوئة لإيران، وبتدخّلها في الشأن العراقي.قنصلية إيران كربلاء العراق
مقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-04
نقلت وكالات أنباء عن مصادر طبية عراقية اليوم ما يفيد بمقتل 4 متظاهرين وإصابة 19 آخرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء .
يأتي ذلك على خلفية قيام المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، برشق مبنى القنصلية بالحجارة؛ بعد أن طوّقوها من جهات عدة، وأضرموا النيران في أحد جدرانها؛ حيث رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها، وهتفوا بشعاراتٍ مناوئة لإيران، وبتدخّلها في الشأن العراقي.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
11:25 AM
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
02:32 PM
المحتجون رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها وهتفوا ضدّ "طهران"
نقلت وكالات أنباء عن مصادر طبية عراقية اليوم ما يفيد بمقتل 4 متظاهرين وإصابة 19 آخرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء .
يأتي ذلك على خلفية قيام المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، برشق مبنى القنصلية بالحجارة؛ بعد أن طوّقوها من جهات عدة، وأضرموا النيران في أحد جدرانها؛ حيث رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها، وهتفوا بشعاراتٍ مناوئة لإيران، وبتدخّلها في الشأن العراقي.
، مقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء ،
المصدر : الخليج 365
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