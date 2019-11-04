غرفة جدة: منع الكمباوندات من ممارسة الأنشطة التجارية وإلزامها بالتراخيص

قامت غرفة جدة، بتوجيه جميع ملاك ومشغلي المجمعات السكنية “الكمباوندات”، بالعمل على تطبيق كافة أحكام النظام التي تتعلق بإدارة وتشغيل المجمعات السكنية، فيما يتصل بتوثيق العقود عمن خلال نظام “إيجار”، وما يتعلق بالأمن والسلامة، والعمالة والوافدة، والأنشطة التجارية المصاحبة

وجاء توجيه غرفة جدة في تعميم لملاك ومشغلي المجمعات السكنية، بناء على توجيه وزارة التجارة والاستثمار، وتضمن ضرورة الالتزام بتوثيق عقود الإيجار من خلال شبكة “إيجار”، ومن أجل منع المجمعات السكنية من ممارسة أي أنشطة تجارية مثل (المطاعم، والمقاهي، والأندية، والبقالات).

وقد أكد التعميم، أنه سيتم تنيفذ حملات أمنية وتفتيشية شاملة على المجمعات السكنية من خلال الجهات المعنية، وستغلق كافة المنشآت والأنشطة التجارية والترفيهية المخالفة إلا بترخيص من الأمانة والبلدية، وشدد التعميم أن الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة ضروري جدا لإقامة الفعاليات والأنشطة داخل المجمعات السكنية.