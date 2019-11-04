شركة أرمكو تحقق أرباحا بـ68 مليار دولار في نهاية التسعة أشهر الأولى من 2019

تمكنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”، من تحقيق أرباحا صافية وصلت إلى 68 مليار دولار (254.86 مليار ريال) بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019.

واتضح من خلال البيانات المالية للشركة طبقاً لموقع “أرقام” أن إجمالي المبيعات الخاصة بشركة أرامكو قد بلغ 244 مليار دولار (914.51 مليار ريال)، كما بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية 23 مليار دولار (86.2 مليار ريال)، والتدفقات النقدية الحرة 59 مليار دولار (221.13 مليار ريال).

وأعلنت شركة “أرامكو السعودية” أن توزيع أرباح مرحلية عادية بقيمة 13.4 مليار دولار (ما يعادل 50.25 مليار ريال) عن الربع الثالث 2019.وبناء على رأس مال الشركة البالغ 200.0 مليار سهم، فستكون حصة السهم من الربح الموزع عن الربع الثالث تبلغ 0.067 دولار للسهم، (ما يعادل 0.25 ريال للسهم الواحد).

وتأكد الشركة أنها ستعلن عن توزيع أرباح مرحلية (عادية) بقيمة 3.9 مليار دولار (ما يعادل 14.63 مليار ريال)، وذلك عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر 2019 من خلال النقد المتوفر لديها.