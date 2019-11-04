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تركي آل الشيخ يرد على منتقدي موسم الرياض بمقطع فيديو

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رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على منتقدي موسم الرياض، أمس الأحد، من خلال مقطع فيديو.

ونشر آل الشيخ مقطعا من فعاليات موسم الرياض، وعلق ساخرًا من المنتقدين: «ملاهي في مدينة ما في موسم ما وفيها جمهور ما … طبعاً اكيد مو الرياض لن الرياض مافي إقبال على الترفيه».
يذكر أن موسم الرياض فاجأ الجميع من ناحية التنظيم وحجم الإقبال الكبير، في حين افتتحت فقط 6 مناطق من أصل 12 منطقة، وفقا للهيئة العامة للترفيه.
ويتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية.

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