تركي آل الشيخ يرد على منتقدي موسم الرياض بمقطع فيديو

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على منتقدي موسم الرياض، أمس الأحد، من خلال مقطع فيديو.
ونشر آل الشيخ مقطعا من فعاليات موسم الرياض، وعلق ساخرًا من المنتقدين: «ملاهي في مدينة ما في موسم ما وفيها جمهور ما … طبعاً اكيد مو الرياض لن الرياض مافي إقبال على الترفيه».
يذكر أن موسم الرياض فاجأ الجميع من ناحية التنظيم وحجم الإقبال الكبير، في حين افتتحت فقط 6 مناطق من أصل 12 منطقة، وفقا للهيئة العامة للترفيه.
ويتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية.
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