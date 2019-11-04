المسند يكشف آخر تطورات إعصار مها.. وهكذا قفز إلى فئة جديدة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن إعصار مها قفز إلى إعصار من الفئة الثالثة، وينتظر أن يبلغ اليوم ذروته، بسرعة دورانية تقدر بنحو 185 كم/س.

وأضاف في حسابه على “تويتر”: مها يواصل زحفه ناحية الشمال الغربي، ومتوقع أن ينحرف شرقاً إلى السواحل الهندية يوم غد، ويبدو لا تأثير مباشراً له على عُمان أو اليمن أو السعودية.

وتابع: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل طفيف من يوم غد في الوسط والشرق.