

عرعر 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان اليوم، معرض وفعاليات أسبوع العربي للكيمياء 2019 في ثانوية التميز العلمي بعرعر.

وتجول العثمان في المعرض واطلع على الأجنحة المشاركة من قبل المدارس، مستمعاً لشرح مفصل من قبل الطلاب المشاركين عن التجارب العلمية.

وأوضح رئيس قسم النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة محمد مشحن العنزي أن مثل هذه الفعاليات تهدف لإبراز دور وأهمية الكيمياء في حياة الطلاب العملية والتعليمية وبناء الأجيال.

من جانبه أكد مدير عام التعليم بالمنطقة أن التعليم من القطاعات الحيوية المرتبطة بتنمية المجتمع ومعدلات تسارع عجلة الاقتصاد الوطني والتحول من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد متنوع المصادر يعتمد على العقول ذات المهارة العالية والطاقات البشرية المبدعة.

// انتهى //

13:48ت م

0076





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم الحدود الشمالية يفتتح معرض أسبوع العربي للكيمياء 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.