السعودية اليوم / أمانة عسير تستعيد أكثر من 4 ملايين متر مربع من الأراضي



أبهـا 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

أزالت أمانة منطقة عسير تعديات طالت أكثر من 4 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية في عدد من مدن ومحافظات المنطقة خلال الشهر الماضي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة لها أزالت الإحداثات التي قدرت بمساحة 4.272.747 متراً مربعاً في 39 موقعاً بالمنطقة، بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

ونوه الحميدي إلى أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح واتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المتعدين على الأراضي الحكومية.

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13:46ت م

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