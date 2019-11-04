

الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

اعتمدت الهيئة

وجرى تحديد 24 ساعة لحضور المؤتمر، إضافة إلى عدد 16 ساعة لحضور ورشتي عمل كحد أقصى لكل مشارك، وسيكون التسجيل من خلال الرابط ssha2019.com .

ويتضمن المؤتمر عدداً من المحاور ومنها الحوكمة في القطاع الصحي، والتميز المؤسسي في خدمات الرعاية الصحية والطموح في التجمعات الصحية، والاستدامة في الرعاية الصحية، وكذلك الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، إضافة إلى بناء المواهب القيادية في القطاع الصحي، والفرص الاستثمارية والتكامل في الرعاية الصحية.

// انتهى //

13:42ت م

0072



الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عدد 40 ساعة تعليم طبي مستمر للمؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه الجمعية السعودية للإدارة الصحية، تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بعنوان" مستقبل إدارة المنشآت الصحية"، ويقام خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بالرياض.وجرى تحديد 24 ساعة لحضور المؤتمر، إضافة إلى عدد 16 ساعة لحضور ورشتي عمل كحد أقصى لكل مشارك، وسيكون التسجيل من خلال الرابط ssha2019.com .ويتضمن المؤتمر عدداً من المحاور ومنها الحوكمة في القطاع الصحي، والتميز المؤسسي في خدمات الرعاية الصحية والطموح في التجمعات الصحية، والاستدامة في الرعاية الصحية، وكذلك الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، إضافة إلى بناء المواهب القيادية في القطاع الصحي، والفرص الاستثمارية والتكامل في الرعاية الصحية.// انتهى //13:42ت م0072

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 40 ساعة تعليم طبي معتمدة لمؤتمر الإدارة الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.