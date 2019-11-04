السعودية اليوم / وزارة الصحة تطلق حملة تعريفية بـتفاصيل الإجراء الطبي " الإذن الطبي "



الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

نفذّت وزارة الصحة حملة تعريفية بالإذن الطبي ضمن حملتها التوعوية المستمرة #يحق_لك، بهدف التوعية بأهمية قراءة وفهم الإذن الطبي قبل الموافقة عليه، لمعرفة تفاصيل الإجراء الطبي والمضاعفات المتوقعة.

ونشرت الوزارة أنفوجرافيك عبر حسابها في تويتر يوضح متى يكون الإذن الطبي شفوياً ومتى يكون مكتوباً، حيث يكون شفويًا في الإجراءات الروتينية، التي تشمل الفحوصات السرية والتحاليل والأشعة السينية ، فيما يمكن الحصول على الإذن الطبي المكتوب في العمليات الجراحية

والتنويم والتخدير وبعض الفحوصات التي تتطلب تدخلاً في جسم المريض، إلى جانب العلاج الكيماوي أو بالأشعة لمعالجة السرطان وكذلك تصوير المريض والإستفادة من الأجزاء التي تم إزالتها أثناء العمليات بالإضافة إلى البحوث العملية والتدريب.

وأبانت الصحة أن الإذن الطبي يُقصد به " موافقة المريض أو من يُمثله على الإجراءات الطبية اللازمة المقدمة من المنشأة الصحية ويكون شفوياً أو مكتوباً .

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13:42ت م

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