‏ع / السعودية اليوم / نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يطلع على مؤشرات إنجاز العمل بإدارة تقني تبوك



تبوك 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبد الله بن مستور آل مرزوق أمس، ‏الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك وذلك للوقوف على مؤشرات إنجاز العمل فيها.

واطلع نائب المحافظ على ما تم إنجازه من خطط في إدارة الجودة وفرع ‏مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر ‏وفرع إدارة التدريب الأهلي وإدارة العلاقات العامة والإعلام والمتابعة ومركز الدراسات والبحوث ومركز الصيانة وإدارة المشاريع، ‏إضافة إلى مبادرات الإدارة التي تم البدء في تنفيذها والمبادرات التي ستنفذ بالاتفاق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في المنطقة.

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13:34ت م

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