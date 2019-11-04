

حفر الباطن 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفرالباطن، أمس معرض الحي المتعلم الذي نظمه قسم تعليم الكبار بتعليم المحافظة بحضور مديرة مبادرة التوسع في تعليم الكبار ومحو الأمية بوزارة التعليم منيرة بنت فهد الحجيلان، وذلك في مجمع هلا التجاري بالمحافظة.

وتجول سموه في المعرض واطلع على ما يحويه من أركان, كما التقى بالمتدربات واستمع إلى أفكارهن وأهدافهن.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئيًا للتعريف بمراكز الحي المتعلم والأنشطة والبرامج التي تقيمها، واستعراض تجارب الخريجات المتدربات في المراكز, وكيف أسهمت في إنشاء بعضهن مشاريع وأعمال خاصة بهن.

من جانبه أكد مدير تعليم حفرالباطن عايض بن نافع الرحيلي، أهمية مراكز الأحياء المتعلمة ودورها في تهيئة الفتيات لسوق العمل وأثرها على النمو المعرفي والثقافي والاقتصادي للأسرة والمجتمع، مقدما شكره لمنسوبات التعليم على جهودهن في تنظيم مثل هذا المعرض المميز.

مما يذكر أن المعرض تضمن عدداً من الأركان منها ركن التفصيل والخياطة،وإدارة المطاعم والمقاهي، وفن الديكور وتنسيق الزهور، والصحة واللياقة، والسياحة، والتصوير الفوتوغرافي.

وتخرج من مراكز الحي المتعلم 7099 متدربة منذ إنشائها في 1435هـ.

//انتهى//

13:30ت م

0065





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يفتتح معرض الحي المتعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.