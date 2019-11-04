السعودية اليوم / اختتام فعاليات "ملتقى التعليم الهندسي" بمكة المكرمة



مكة المكرمة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت الهيئة

ويهدف الملتقى إلى جمع كل من الأكاديميين ذوي الخبرة الحقلية، والعاملين في البحث العلمي، والمهندسين والتقنيين من مختلف الدول الإسلامية لتبادل الخبرات، بغرض رصد وتقويم التطور المعرفي في حقل التعليم الهندسي والتقني، حيث تم تقديم 12 ورقة عمل، بمشاركة عددٍ من الشخصيات البارزة على مستوى التعليم والهندسة في العالم الاسلامي.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فرحان الشمري، أن هذا المحفل العلمي المهني الهندسي المهم، انطلق بطموحات كبيرة لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه التعليم الهندسي في العالم الاسلامي، مقدماً شكره لمشاركة نخبة من الأكاديميين والصناعيين من مختلف دول العالم الإسلامي، لوضع طرق وأساليب في كيفية التغلب على الصعاب التي تواجه التعليم الهندسي، ورغبة في تطويره لخدمة التنمية الشاملة في العالم الإسلامي، وتحسين الأداء المعرفي والهندسي في كليات الهندسة بالجامعات بالدول الاسلامية.

كما يعزز الملتقى تبادل الخبرات والتجارب بين المختصين في التعليم الهندسي، وتوفير وثائق مرجعية متخصصة في قضايا التعليم وتبادلها، ووضع تصور لمشروع تطوير التعليم الهندسي للوصول إلى مستوى أرقى لنوعية التعليم ولجوانبه المهنية أيضا، إلى جانب تشجيع كليات الهندسة على تطوير مناهجها الأكاديمية وبرامجها.

// انتهى //

13:24ت م

0062



مكة المكرمة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واساختتمت الهيئة السعودية للمهندسين، فعاليات "ملتقى التعليم الهندسي"، تحت مسمى "الاستدامة والمجتمع الذكي"، وذلك في فندق فيرمونت بمكة المكرمة.ويهدف الملتقى إلى جمع كل من الأكاديميين ذوي الخبرة الحقلية، والعاملين في البحث العلمي، والمهندسين والتقنيين من مختلف الدول الإسلامية لتبادل الخبرات، بغرض رصد وتقويم التطور المعرفي في حقل التعليم الهندسي والتقني، حيث تم تقديم 12 ورقة عمل، بمشاركة عددٍ من الشخصيات البارزة على مستوى التعليم والهندسة في العالم الاسلامي.وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فرحان الشمري، أن هذا المحفل العلمي المهني الهندسي المهم، انطلق بطموحات كبيرة لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه التعليم الهندسي في العالم الاسلامي، مقدماً شكره لمشاركة نخبة من الأكاديميين والصناعيين من مختلف دول العالم الإسلامي، لوضع طرق وأساليب في كيفية التغلب على الصعاب التي تواجه التعليم الهندسي، ورغبة في تطويره لخدمة التنمية الشاملة في العالم الإسلامي، وتحسين الأداء المعرفي والهندسي في كليات الهندسة بالجامعات بالدول الاسلامية.كما يعزز الملتقى تبادل الخبرات والتجارب بين المختصين في التعليم الهندسي، وتوفير وثائق مرجعية متخصصة في قضايا التعليم وتبادلها، ووضع تصور لمشروع تطوير التعليم الهندسي للوصول إلى مستوى أرقى لنوعية التعليم ولجوانبه المهنية أيضا، إلى جانب تشجيع كليات الهندسة على تطوير مناهجها الأكاديمية وبرامجها.// انتهى //13:24ت م0062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام فعاليات "ملتقى التعليم الهندسي" بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.