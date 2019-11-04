السعودية اليوم / اجتماع للمكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب للتحضير للدورة الوزارية



القاهرة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء اليوم أعمال دورته الخامسة والثلاثين بمقر الجامعة العربية ،برئاسة وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر وبمشاركة وزراء الدول الأعضاء ومن يمثلهم للتحضير للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي يعقد غدا أعمال دورته الثالثة عشرة.

ورأس وفد المملكة العربية

واستعرض وزير الكهرباء المصري في بداية الاجتماع تقريراً حول ما تم انجازه من قرارات بين دورتي المجلس ،مؤكدًا أن الربط الكهربائي يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية كونه يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء تعتمد على إطار تشريعي وإطار مؤسسي متين يصاحبهما بنية تحتية مكتملة.

وأوضح أن المجلس الوزاري سيناقش في هذه الدورة التطورات المتعلقة بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء فيما يتعلق بكل من الاتفاقية العامة واتفاقية السوق، مبيناً أن الأمر معروض على المجلس للنظر في الموافقة على الاتفاقيتين تمهيداً لعرضهما على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم مجلس الجامعة لاعتمادهما.

من جانبه أكد السفير كمال حسن علي في كلمته على أهمية الموضوعات التي يناقشها المجلس الوزاري خاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة باعتبار أن هذه الموضوعات تهم مباشرة المواطن والاقتصاد العربي خاصة ما يتعلق بموضوعات السوق العربية المشتركة للكهرباء باعتبارها أحد الموضوعات الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في مجال الكهرباء.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس الوزاري عدداً من الموضوعات وفي مقدمتها السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وهو الموضوع الذي يوليه القادة العرب اهتماماً خاصاً نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.

//انتهى//

13:06ت م

0055



القاهرة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء اليوم أعمال دورته الخامسة والثلاثين بمقر الجامعة العربية ،برئاسة وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر وبمشاركة وزراء الدول الأعضاء ومن يمثلهم للتحضير للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي يعقد غدا أعمال دورته الثالثة عشرة.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي.واستعرض وزير الكهرباء المصري في بداية الاجتماع تقريراً حول ما تم انجازه من قرارات بين دورتي المجلس ،مؤكدًا أن الربط الكهربائي يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية كونه يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء تعتمد على إطار تشريعي وإطار مؤسسي متين يصاحبهما بنية تحتية مكتملة.وأوضح أن المجلس الوزاري سيناقش في هذه الدورة التطورات المتعلقة بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء فيما يتعلق بكل من الاتفاقية العامة واتفاقية السوق، مبيناً أن الأمر معروض على المجلس للنظر في الموافقة على الاتفاقيتين تمهيداً لعرضهما على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم مجلس الجامعة لاعتمادهما.من جانبه أكد السفير كمال حسن علي في كلمته على أهمية الموضوعات التي يناقشها المجلس الوزاري خاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة باعتبار أن هذه الموضوعات تهم مباشرة المواطن والاقتصاد العربي خاصة ما يتعلق بموضوعات السوق العربية المشتركة للكهرباء باعتبارها أحد الموضوعات الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في مجال الكهرباء.ويتضمن جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس الوزاري عدداً من الموضوعات وفي مقدمتها السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وهو الموضوع الذي يوليه القادة العرب اهتماماً خاصاً نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.//انتهى//13:06ت م0055

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اجتماع للمكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب للتحضير للدورة الوزارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.