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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول لحملة الثانوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1440 / 1441هـ , علماً أن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد (هنا)،كما يمكن التقدم شخصياً للمعهد في مقره بالرياض في المنطقة الصناعية الثانية.
يذكر أن المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة، يعمل تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة للاحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.
وتبلغ مدة التدريب سنتين في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج كما يقدم البرنامج كاملًا باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.
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