شكرا لقرائتكم رابط موحد من وزارة التجارة والاستثمار للخدمات الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-04 رابط موحد من وزارة التجارة والاستثمار للخدمات الإلكترونية متابعات الخليج 365 - الرياض في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، دشنت وزارة التجارة والاستثمار، رابطاً موحداً للخدمات الإلكترونية الخاصة بالمستثمرين. Advertisements وأوردت الصفحة الرسمية للوزارة، عبر “تويتر”، صورة للخدمات التي يشملها الرابط، وكتبت: “يمكنك البحث مباشرة عن أي خدمة إلكترونية؛ بشكل مبسط وتفاعلي عبر الرابط الموحد للخدمات الإلكترونية”. وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الموحدة من خلال الرابط التالي (هنا).







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