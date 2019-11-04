عبد العزيز الحمادي ينتقد حسابات الكليات: إعلانات وأخبار فقط!

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقد عبد العزيز الحمادي، خبير المعرفة الرقمية، استعانة حسابات الكليات بالجامعات السعودية المختلفة بأخبار وإعلانات مختلفة دون محتوى هادف وعلمي.

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وكتب الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”،: “قمت بجولة على حسابات بعض كليات جامعاتنا في تويتر؛ فوجدت الأغلب لا ينشر إلا إعلانات وأخبار”.

وأضاف الحمادي “أتمنى أن تكون الحسابات التابعة لهذه الكليات المختلفة فعّالة في نشر كل مفيد وجديد في مجال تخصصاتها، كنشر الأبحاث والمساهمات العلمية، ومشاريع الطلاب، وإثراء المحتوى العربي في التخصص”.