شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل والتنمية الاجتماعية» لـ«الخليج 365»: نتحقق من فيديو ضرب طفلتين في حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل) تتحقق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رجلاً يضرب طفلتين أثناء خروجهما من المدرسة في حائل. وكشف لـ«الخليج 365» المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه يجري التحقق من حقيقة الأمر مع منسوبي فرع الوزارة في حائل. وتفاعل عدد كبير من المغردين في «تويتر» مع الفيديو، وأطلقوا هاشتاق «#اب_يعنف_طفلتين_بحايل‬»، مطالبين بسرعة كشف تفاصيل الفيديو للتوصل إلى الرجل.



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